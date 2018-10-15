Ростов-на-Дону, 15 октября, 2018, 10:33 — ИА Регнум. В Ростовской области на территории строящегося музейного комплекса «Самбекские высоты» создан сад Победы. Около 200 саженцев вишни мелкопильчатой и яблони Недзвецкого высадили студенты из разных уголков России — участники всероссийского слета студотрядов, поисковики, военнослужащие, депутаты. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе донского губернатора.

Donland.ru Памятная табличка

Donland.ru В церемонии приняли участие ветераны

«В посадке сада участвуют представители студенческих строительных отрядов из 74 российских регионов. Пройдут годы, и вы, молодые люди, будете приходить сюда с детьми, будете рассказывать о той страшной войне и, надеюсь, никогда не забудете тех, кто принес нам Победу», — отметил глава региона Василий Голубев, выступая перед собравшимися.

Предполагается, что на этом озеленение территории не закончится. На аллее Памяти будут высажены 12 видов сирени маршалов Победы.

Donland.ru Сад Победы

В Ростовской области фронт длился 691 день. При этом Донской край ни одного дня не был оккупирован врагом полностью. С 1941-го по 1943-й годы на миусской земле велись кровопролитные бои.

«Пусть деревья «Сада Победы» станут вечной памятью бойцов, погибших за освобождение Дона и нашей страны», — обратился к участникам председатель областного комитета ветеранов Сергей Сырцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительные работы музея на Самбекских высотах уже начались. Завершить создание комплекса предполагается в 2020 году — в год 75-летия Великой Победы.

Читайте также: В Ростовской области на земле Миус-фронта появится «Сад Победы»