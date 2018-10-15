Лондон, 15 октября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Шотландский актёр Ричард Мэдден, известный зрителям по роли Робба Старка в сериале «Игра престолов», может примерить на себя костюм агента 007. Об этом 14 октября сообщил портал Screen Rant.

Gage Skidmore Ричард Мэдден

Согласно сообщениям инсайдеров, продюсер Барбара Брокколи всерьёз рассматривает кандидатуру Мэддена в качестве преемника Дэниела Крэйга. Отмечается, что и сам актёр не против сняться в новом фильме про Джеймса Бонда. Впрочем, издание отмечает: пока что это всего лишь слухи, мало какая франшиза генерирует такое их количество.

Читайте также: Поколение «Гарри Поттера»: бойцовский клуб для волшебников

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что пост режиссёра 25 фильма «бондианы» займёт Кэри Фукунага, который известен зрителям по своей работе над фильмом «Оно» и сериалом «Маньяк». Вскоре после известия о том, что он назначен на эту должность в сети появились неподтверждённые сведения о том, что новым агентом 007 может стать Генри Кавилл.