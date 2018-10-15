Париж, 15 октября, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Тридцать политиков из разных областей деятельности: религии, экономики, профсоюзов — призывают государства, в том числе и Францию, безотлагательно действовать в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с глобальным потеплением, сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

После публикации доклада межправительственной группы по климату 8 октября 2018 года, призывающего к «быстрым» преобразованиям, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5°C, «мы, ассоциации потребителей, местные выборные должностные лица и представители сообществ, компаний, религиозные движения, союзы, услышав призыв ученых, напоминаем, что пора действовать!» — говорится в совместном обращении.

Документ также подписали мэр Парижа Анна Идальго, мэр Бордо Ален Юппе и президент союза буддистов Франции Минь Три Во.

«Мы призываем национальные правительства, в том числе и во Франции, безотлагательно совершить необходимые преобразования, чтобы ограничить потепление до 1,5°C. Это единственный способ по-настоящему уважать положения Парижского климатического соглашения, принятого на конференции по климату СОР21», — говорится в обращении

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе, опубликованном 8 октября, эксперты межправительственной группы, собравшиеся в Южной Корее, считают, что мир должен будет провести преобразования «быстро» и «беспрецедентно», если он хочет ограничить потепление до 1,5°C.