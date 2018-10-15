Якутск, 15 октября, 2018, 06:09 — ИА Регнум. На создание новых комитетов в Госсобрании Якутии и погашение займов за 2017 год депутатам республики необходимо почти 12,7 млн рублей. На эту сумму они намерены увеличить расходы на содержание Ил Тумэна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Как поясняет ЯСИА, поправки к бюджету, среди которых и увеличение финансирования Госсобрания, народные избранники одобрили на заседании комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. Свою позицию депутаты аргументировали необходимостью погасить образовавшуюся в 2017 году кредиторскую задолженность и тем, что на образование новых комитетов нужны деньги — два из них превратились в четыре.

На вопрос о том, из каких источников будут изыскиваться эти деньги, депутаты ответили «Найдём». Правительство республики инициативу депутатов не поддержало.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты предыдущего созыва Госсобрания Якутии накануне завершения работы и перевыборов решили приобрести мебель, провести тщательный ремонт, обновить компьютерную и оргтехнику и щедро потратиться на подарки, сувениры, золотые часы, грамоты и приложения к ним, а также значки «За вклад в развитие парламентаризма». На всё это из бюджета потребовалось 18 млн рублей.