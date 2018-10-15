Казань, 15 октября, 2018, 03:23 — ИА Регнум. Бывший председатель правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберт Мусин не смог обжаловать в апелляционной инстанции включение в реестр кредиторов требования банка, которым он ранее руководил. Арбитражный суд Поволжского округа оставил решение о включении в реестр свыше 180 млн рублей в силе, а жалобу без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

Конкурсный управляющий в начале июня 2018 года обратился в суд с ходатайствами, в которых просил включить в реестр должника претензию на 201 462 602,74 рубля как обеспеченную залогом имущества должника. Позднее сумма была снижена до 180 459 251,41 рубля, сократился размер требуемой неустойки.

«Кредитор просил включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по кредитным договорам №17-А/16 от 25.05.2016 и №42-А/15 от 28.09.2015 года в размере 180 459 251,41 рубля, из них: сумма основного долга — 140 000 000 рублей, проценты за пользование кредитом — 16 427 899,55 рубля, неустойка — 24 031 351,12 рубля, — отмечалось в материалах суда. — В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору №42-А/15 от 28.09.2015 года между кредитором и должником были заключены договоры о залоге прав требования по депозиту физического лица №42/15−1 от 09.12.2016 и №42/15−2 от 09.12.2016 года, на основании которых должник передал в залог принадлежащее ему право требования возврата сумм вкладов в ПАО «Татфондбанк», возникшие из договоров банковских вкладов от 18.12.2015 года №105 865 967 и №106 263 967. Банком подтверждено наличие на депозите залоговых средств должника».

Рассмотрев требования, в середине июня 2018 года суд включил в состав третьей очереди реестра кредиторов Роберта Мусина сумму 180 459 251,41 рубля, а сумму 38 933 803,49 рубля признал как требование, обеспеченное залогом имущества должника, по договорам о залоге прав требования по депозиту физлица от 09.12.2016 года. Роберт Мусин попытался обжаловать это определение. В октябре 2018 года суд отказал ему.

Напомним, «Татфондбанк» с декабря 2016 года в связи со сложным финансовым положением находился под временным управлением. Но предпринимаемые меры не помогли, и уже в марте 2017 года банк остался без лицензии, а в апреле его признали банкротом. В отношении Роберта Мусина было возбуждено несколько уголовных дел, связанных в том числе с хищением средств банка. На сегодня по части из них расследование завершено, а по части продолжается. Ущерб превышает 50 млрд рублей против 158 млрд рублей задолженности самого ТФБ перед 18 тыс. кредиторов. За 2017 год депутат Госсовета РТ Роберт Мусин, пробывший почти весь его в СИЗО, заработал 8,9 млн рублей.

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По иску конкурсного управляющего бывшего банкира признали банкротом как физлицо, и на сегодня в рамках данного дела стартовал этап реализации имущества. Одновременно с этим финансовый управляющий Роберта Мусина пытается обжаловать ряд сделок, среди них — брачный договор, дарение дорогостоящих апартаментов в Казани. Тем временем руководители компаний, где Мусину принадлежит 100% доли, пытаются войти в реестр в качестве кредиторов, заверяя, что Роберт Мусин занял у своих фирм крупные суммы денег. Ходатайства судом пока не рассмотрены.

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