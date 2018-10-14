Санкт-Петербург, 15 октября, 2018, 01:23 — ИА Регнум. Полиция Петербурга расследует хулиганскую выходку в отношении общественного транспорта во Фрунзенском районе на юге города. В результате инцидента есть пострадавшая.

Стрельба

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 14 октября в 20:50 в полицию пришло сообщение о повреждении неизвестными стекла трамвая, двигавшегося по Бухарестской улице. Осколками стекла была травмирована пассажирка.

Через некоторое время стало известно о еще одном случае повреждения трамвая на Бухарестской улице.

«На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются характер и причины повреждений, опрашиваются очевидцы происшествия», — отметили в Главке региональной полиции.

По данным телеканала «78», обстрел трамваев из неизвестного оружия произошел на пересечении Бухарестской улицы с улицей Белы Куна. Инцидент вызвал пробку из трамваев в обе стороны. По предварительным данным, стреляли из проезжающего автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года неизвестные злоумышленники разбили стекла в одном из составов частного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Тогда по трамваю стреляли из пневматики. Пострадавших не было, о задержании злоумышленников ничего не сообщалось.