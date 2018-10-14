Москва, 15 октября, 2018, 00:43 — ИА Регнум. Православную церковь раскалывает мировая закулиса, считает депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ). Он выступил в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

Мировая закулиса

Калашников напомнил заявление Хиллари Клинтон, которая когда-то запрещала РФ «воссоздать Советский Союз».

«Константинопольский патриархат полностью под влиянием Америки. Это же знают в церковном мире», — сказал депутат.

Он обратил внимание, что Варфоломей прислал экзархов из Канады и США, где в украинской диаспоре немало бывших бандеровцев.

«У меня иллюзий нет. Геополитические режиссеры стоят за шторами, но политически все это осуществляется на Украине, чтобы не дать хоть каким-то интеграционным процессам на постсоветском пространстве состояться. Единая нация, язык, церковь (лозунг президента Украины Петра Порошенко, — прим. ИА REGNUM ) — разрушили сначала повсюду, теперь до церкви добрались. Закулиса мировая давно за нас взялась», — заявил Леонид Калашников.

Ранее настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве Андрей Новиков назвал предстоятеля Константинопольского патриархата «лжепатриархом».