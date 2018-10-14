Киев, 14 октября, 2018, 22:23 — ИА Регнум. В случае отсутствия прогресса в реализации Минских соглашений, Россия предпримет дальнейшие шаги по интеграции ДНР и ЛНР, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 13 октября в комментарии ресурсу «Topinform».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По мнению Бортника, недавний визит исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина в Москву свидетельствует о том, что РФ не позволит Западу держать конфликт в Донбассе в замороженном виде.

«Если каких-то телодвижений в части реализации Минских соглашений не будет, то я не исключаю, что после 2020 года Россия может перейти к более радикальным сценариям в части признания этих образований, так как в своё время была признана Абхазия и Южная Осетия или правовой интеграции их в состав России. Это знак Западу, что заморозить полностью конфликт мы не дадим, и если вы хотите просто держать его в замороженном виде, мы будем идти дальше с соответствующими негативными последствиями и для украинской политики и бизнеса и для западных политических интересов», — считает политолог.

Напомним, 10 октября стало известно о встрече исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина и помощника президента РФ Владислава Суркова. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг факт встречи.

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