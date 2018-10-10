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В Кремле не подтвердили информацию о встрече Суркова с врио главы ДНР

Политика

Ранее об этой встрече сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

Москва, 10 октября 2018, 15:55 — REGNUM  В Кремле не обладают информацией по поводу встречи помощника президента РФ Владислава Суркова с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Адресовать этот вопрос пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков посоветовал политологу, который сообщал о ней ранее.

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«Я вам на этот счёт в официальном плане ничего сказать не могу», — сказал Песков, добавив, что лучше обратиться за разъяснениями к Алексею Чеснакову.

Напомним, ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил о том, что Сурков и Пушилин провели переговоры, в ходе которых был поднят вопрос подготовки к выборам главы ДНР и депутатов Народного совета. Также, по его словам, стороны обменялись мнениями по проблемам в социальной сфере.

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