Санкт-Петербург, 14 октября, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Акция против пенсионной реформы прошла в центре Санкт-Петербурга 14 октября. Вдоль Невского проспекта выстроилась цепочка активистов движения «Суть времени», которое ранее передало в администрацию президента РФ более 1 млн живых подписей против этой реформы — а также за отставку правительства, ее предложившего.

Максим Додонов Пикет на Невском против пенсионной реформы. 14 октября 2018 г

В демократической стране власть провела инициативу, очевидно отторгаемую подавляющим большинством народа, однако «Суть времени» не считает борьбу законченной. Противодействие, обещают участники акции, будет продолжаться с использованием всех законных методов, тем более важным они считают показать и гражданам, и власти, что вопрос о реформе не закрыт. По словам участников акции, «Суть времени» будет добиваться отмены принятого решения о повышении пенсионного возраста:

«Также мы вышли с требованием к власти сдержать своё слово насчёт активного права, которое было провозглашено президентом. Согласно его словам, обращение, под которым подписалось сто тысяч граждан, должно быть рассмотрено Госдумой, — пояснил один из участников акции. — Мы собрали миллион подписей. Если данное обращение останется без внимания, это будет означать, что данное президентом слово было нарушено».

Анонсированная Дмитрием Медведевым в мае сего года пенсионная реформа вызвала негодование граждан, причем, согласно опросам, о своем категорическом неприятии этой инициативы заявляли люди разного достатка и приверженцы диаметрально противоположных политических взглядов. Однако мнение граждан России не разделили в правящей партии и реформа была принята в рекордно короткие сроки. Рейтинг «Единой России» с марта сего года и по начало октября упал на 20% и колеблется в районе 31% — падение ниже 40%, по данным ФОМ, отмечалось только однажды, в 2013 году.