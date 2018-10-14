Рига, 14 октября, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Канадские солдаты прекрасно осознают, почему направлены в Латвию, заявил в интервью агентству LЕТА командующий сухопутными войсками канадской армии генерал-лейтенант Жан-Марк Лантье.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия

Он отметил, что одна из крупнейших диаспор в Канаде — именно латышская. Кроме того, обе страны являются членами НАТО, у Канады есть четкое понимание событий 2014 года и того, почему альянс должен занимать оборонную позицию и почему странам НАТО нужно защищать друг друга.

По словам Лантье, у канадских военнослужащих есть большой опыт службы в Европе, где регулярно размещались канадские войска.

«Канадские солдаты понимают, почему они здесь находятся. Они осознают, что это необходимо в целях обороны, чтобы защитить партнеров Канады и гарантировать их безопасность. Это ни в коем случае не подразумевает каких-либо действий в отношении России, а лишь деэскалацию ситуации. Мы определенно не хотим возвращаться во времена холодной войны», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Генерал также отметил, что, когда солдаты готовятся к этой миссии, их информируют о геополитическом и стратегическом контексте.

По словам Лантье, НАТО занимает оборонительную позицию и проводит политику сдерживания, позволяя развиваться дипломатическим и политическим решениям и дискуссиям, поэтому «канадские солдаты знают и прекрасно осознают обстановку в стране, куда их направили».

Он отметил, что латвийский рельеф для военной деятельности достаточно сложен, так как здесь много водоемов, которые необходимо преодолевать. Кроме того, проблемой являются болота. Это, по словам Лантье, одна из вещей, которым канадские военные могут научиться в Латвии. Обмен навыками и опытом с латвийской армией дает канадским военным возможность улучшить свои навыки в условиях подобного рельефа.

Оценивая боеспособность латвийской армии, генерал-лейтенант отметил, что механизированная бригада сухопутных сил Латвии — очень способное подразделение, также существуют планы модернизации вооруженных сил, что можно только приветствовать.