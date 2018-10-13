Душанбе, 13 октября, 2018, 22:33 — ИА Регнум. В Душанбе прошло 17-е заседание Совета глав правительств ШОС, на полях которого состоялась встреча премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой,сообщает 13 октября Синьхуа.

Sectsco.org Заседание Совета глав правительств ШОС

В центре обсуждения оказалось сопряжение китайской инициативы «Пояса и пути» со стратегией развития Таджикистана, занимающего в этом маршруте положение одной из ключевых стран.

Подчеркнув стратегический характер двусторонних отношений, Ли Кэцян призвал собеседника к расширению торгово-инвестиционного сотрудничества и в первую очередь, — к полноценному раскрытию потенциала китайско-таджикской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Также китайский премьер обратил внимание на укрепление инфраструктурной взаимосвязи и сельскохозяйственного сотрудничества, в частности, на перспективы открытия китайского рынка для продовольственного импорта из Таджикистана.

Отдельными темами переговоров стали улучшение бизнес-климата, расширение гуманитарных обменов, а также сотрудничества и координации в рамках ШОС в целях обеспечения стабильности и безопасного развития региона.

Со своей стороны премьер Таджикистана подчеркнул высокую заинтересованность Душанбе в участии в проекте «Пояса и пути», более тесным контактам в региональных делах.

После завершения переговоров Ли Кэцян и Кохир Расулзода участвовали в церемонии подписания двусторонних документов.

Отметим, что Душанбе — первая остановка премьера Госсовета КНР в его продолжительном турне по странам Азии и Европы.