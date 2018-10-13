Пекин, 13 октября, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Синьхуа 13 октября сообщает о завершении основных работ по строительству железнодорожного моста через реку Амур, соединяющему российское Нижнеленинское Амурской области и китайский Тунцзян одноименной провинции Хэйлунцзян (Амур).

Minvr.ru Мост через Амур

Общая протяженность пограничного железнодорожного перехода через одну из величайших рек Евразии, закладка которого осуществлена в феврале 2014 года, — более 7 тыс. м, протяженность основной части превышает 2,2 тыс. м.

Годовая проектная пропускная способность переходного хода находится на уровне 21 млн тонн.