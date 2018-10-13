Ереван, 13 октября, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Российская авиационная группа «Стрижи» продемонстрировала в субботу фигуры высшего пилотажа на ереванском аэродроме «Эребуни» в ходе авиашоу.

newsarmenia.am «Стрижи» в небе над Ереваном

Авиашоу было приурочено к 2800-летию Еревана и 20-летию российской авиабазы «Эребуни». Военные пилоты продемонстрировали фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29 в составе шести экипажей, а также парный и одиночный пилотаж. «Стрижи» порадовали собравшихся на аэродроме сотни зрителей такими фигурам как «Стрела», «Копье», «Конверт», «петля Нестерова», «Бочка», «Зеркало», «Плотный ромб», «Колокол», «Ухо», «Роспуск», сообщает Новости-Армения.

«Для меня большая честь быть сегодня на этом празднике. Наша база в «Эребуни» является выражением тех братских отношений, которые ковались между нашими странами на протяжении многих веков. Это зримое выражение боевого братства, которое скреплено кровью наших народов в общих битвах за свободу и добро», — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Сергей Копыркин.

Как отметил военный и военно-воздушный атташе при российском посольстве в Ереване генерал-майор Евгений Булавинцев, еще в 1998 году с целью обеспечения прикрытия авиацией границ СНГ на аэродром «Эребуни» были перебазированы современные истребители МиГ-29, а также осуществлен комплекс работ по расширению летного парка и наращиванию возможностей авиабазы по приему других типов авиатехники.

По его словам, работы оказались своевременными и не напрасными, поскольку пилоты сыграли важную роль в обеспечении борьбы с терроризмом.