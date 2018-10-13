Вашингтон, 13 октября, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна намерена детально разобраться с ситуацией вокруг исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом Трамп заявил накануне, 12 октября, в интервью для передачи 60 minutes на телеканале CBS.

Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидни Люмет. 1976. США «Я не буду этого терпеть!»

Журналисты спросили Трампа, был ли саудовский журналист Джамал Хашогги убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и отдал ли наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд приказ его убить.

Трамп ответил, что США намерены крайне серьезным образом разобраться в ситуации вокруг исчезновения Хашогги, и если выяснится, что он был убит, Вашингтон будет очень расстроен и недоволен.

«Мы намерены добраться до сути. И будет суровое наказание», — сказал Трамп.

Также Трамп не исключил, что в отношении Саудовской Аравии могут быть введены определенные санкции, если подтвердится, что саудиты причастны к исчезновению и возможному убийству Хашогги.

Но при этом Трамп заявил, что несмотря на эту ситуацию, он совершенно не хочет отказываться от многомиллиардных поставок американского оружия в Саудовскую Аравию.

«Этот заказ хотели получить все в мире — и Россия, и Китай», — отметил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября саудовский журналист Хашогги, который активно критиковал наследного принца Саудовской Аравии, зашел в консульство королевства в Стамбуле и уже не вышел оттуда. При этом саудиты утверждают, что Хашогги на самом деле практически сразу вышел из консульства.

Однако никаких подтверждений этому нет, тем более, у здания консульства Хашогги более пяти часов ждала его невеста, но журналист так и не появился.

Американские и турецкие СМИ пишут, что у Анкары есть фото‑ и видеосвидетельства того, что Хашогги пытали в здании консульства Саудовской Аравии, убили, а затем расчленили его тело и вывезли в королевство.