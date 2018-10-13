Шанхай, Китай, 13 октября, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei и немецкая компания Audi заключили соглашение о сотрудничестве по разработке технологий автоматического вождения, сообщает пресс-служба Huawei Technologies.

Daniel Dionne Audi Q7

Начало сотрудничеству компаний положил меморандум о взаимопонимании, подписанный 10 июля 2018 года. На конференции Huawei Connect компании представили автомобиль Audi Q7, оснащенный новой системой автоматического вождения.

Представитель Huawei Вильям Сюй отметил, что информационные технологии начинают играть все более важную роль в автомобилестроении. Сюй заверил, что уже скоро системы автоматического вождения будут распространены во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, на конференции Huawei Connect вице-президент Huawei Чжэн Елай заявил, что компания планирует в ближайшие три года инвестировать до $199 млн в развитие технологий искусственного интеллекта.