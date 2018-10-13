Барселона, Испания, 13 октября, 2018, 14:23 — ИА Регнум. О подготовке руководством футбольного клуба «Барселона» нового контракта для капитана команды нападающего из Аргентины Лионеля Месси, сообщает 13 октября издание El Mundo Deportivo.

Soccer.ru Лионель Месси

По данным El Mundo Deportivo каталонский клуб собирается продлить контракт Месси до 2022 или 2023 года.

Также, как сообщает источник, в данный момент руководство клуба формирует финансовую составляющую будущего контракта для Месси, а сами переговоры с нападающим планируется провести уже в следующем году.

Отметим, в прошлом году аргентинский нападающий продлил свое соглашение о сотрудничестве с каталонским клубом до 2021 года. В текущем сезоне Мессе сыграл 8 матчей в составе клуба, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. После 8 туров Примеры «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице испанского футбольного чемпионата.