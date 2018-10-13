Москва, 13 октября, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Константин Затулин в ответе активному участнику «Русской весны» Юрию Барбашову разъяснил своё видение возможностей самой России на современном этапе и её возможностей в решении проблем Донецкой и Луганской народных республик. Институт стран СНГ на своём сайте «Материк» опубликовал эти интересные полемические тексты. ИА REGNUM предлагает ознакомиться с ключевыми тезисами позиции Затулина.

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«Организаторы клеветнической кампании против меня с помощью двух-трех вырванных из контекста моих высказываний, чаще всего ими же мне приписанных («народ Донбасса недостаточно русский»), взвинчивая эмоции читателей, в быстром темпе переходят на тему «предательства» России. Цель не меня опорочить — цель опорочить Россию», — констатировал Затулин.

Он процитировал Юрия Барбашова, отметив: «Россия четыре года терпит совсем небезобидные санкции, четыре года министры, главы крупнейших российских корпораций, депутаты и общественные деятели ходят под санкциями, весьма существенно осложнившими их жизнь, и все для того, чтобы какие-то донбасские «царьки» получили от Киева автономию».

«Честь и слава восставшему против киевского режима Донбассу! Но только последний лжец осмелится утверждать, что Донбасс смог самостоятельно отразить карательную операцию. Без поддержки «предательской» России сейчас не было бы ни ДНР, ни ЛНР, а восставших утопили бы в крови. Это факт. Как фактом является и то, что ради спасения восставшего Донбасса Россия сознательно пошла «под раздачу». Напомню, основные антироссийские санкции были введены не за Крым, а именно за поддержку Донбасса, — ответил оппоненту Затулин. — Включите разум. Задайте себе вопрос — почему Армения до сих пор не признала Нагорный Карабах?»

Затулин напомнил, что после ликвидации СССР русская нация оказалась самой большой в мире разделенной нацией. При этом в новых государствах «этнократические режимы взяли курс на выкорчевывание всего русского» и сейчас к ним присоединилась Украина.

Он отметил также, что русские пока не в состоянии самостоятельно отстоять свои права, особенно когда «подавление русского начала в бывших союзных республиках проходит при полной поддержке «цивилизованных» стран — носителей европейских ценностей». Затулин констатировал: «Кроме Российской Федерации никакой другой защиты у русских на постсоветском пространстве нет. Это аксиома».

Российская Федерация — это не сверхдержава времен СССР и как государство восстанавливается после катастрофы 90-х, считает Затулин. «Ныне, при Путине, мы встаем с колен, в существенно худших международных условиях, чем даже большевики после Гражданской войны, — уверен он. — Возвращение Крыма и Севастополя после переворота в Киеве было для России стратегически безальтернативным. Не поддержав возвращение Крыма в Россию, мы обрекли бы на репрессии население Крыма и Севастополя, вынуждены были бы со стороны наблюдать за упразднением единственной автономии на Украине и за постоянной пропиской кораблей НАТО в Городе русской славы Севастополе».

Возвращение Крыма в Россию подтолкнуло пророссийские силы в Донбассе к выступлению, и Россия его поддержала. Однако изгнания узурпаторов из власти в Киеве или воплощения идей Новороссии не произошло. Признать ДНР и ЛНР, по мнению Затулина, значит забыть о территориях, оставшихся под властью нынешних киевских властей (в том числе 2/3 Донецкой и Луганской областей).

«Да, определенные проблемы населения ДНР и ЛНР их признание могло бы решить. Но породило бы другие проблемы, последствия которых могли бы быть самыми непредсказуемыми, в том числе и для уже вошедшего в состав России Донбасса. Не говоря уже о том, что это только усугубляло бы положение русских в остальной Украине, — считает Затулин. — Ничто в поведении России до сего дня не позволяет заподозрить ее в том, что она, сейчас или в будущем, собирается оставить Донбасс «в одиночку».

По его мнению, «Минские соглашения» в тех условиях были дипломатической победой над Западом. России хватило сил на то, чтобы навязать западным «партнерам» те соглашения и даже оформить их в виде документа Совбеза ООН.

«Да, они предусматривали возвращение Донбасса в состав Украины, но с особым статусом и собственными вооруженными силами. Ключевым положением Минска-2 являлось обязательство киевских властей провести конституционную реформу, закрепляющую децентрализацию государства и гарантирующую тем самым права преимущественно русских регионов Украины, — признал Затулин. — Минские соглашения не решают «русский вопрос» на Украине. Добиться этого Россия пока не может. Но они, в случае реализации, сводят на нет результаты государственного переворота в Киеве, и в значительной мере гарантируют права русского населения Украины».

Затулин сообщил также, что на днях по его инициативе депутаты комитета по делам СНГ выступили с предложением к Госдуме принять заявление, в котором украинское наступление на Донбасс будет означать новую ситуацию: позиция России будет такой же, как в ситуации с Грузией в 2008 году, а после тех событий были признаны республики Абхазия и Южная Осетия.

«В завершение еще раз хочу подчеркнуть, что развернувшаяся кампания по обвинению России в «предательстве» Донбасса является акцией антирусских и антироссийских сил, направленной как против интересов России, так и против интересов Донбасса и русской Украины», — заявил Затулин.

Он подчеркнул: «Для русского патриота, независимо от страны проживания, Россия всегда права. Главным преступником для нас всегда будет тот, кто попробует восстановить русский народ против России, тем более в годину испытаний. Поэтому мы давно реабилитировали Деникина и Врангеля и никогда не реабилитируем Власова, Краснова и Шкуро».