Вашингтон, 13 октября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Продажи электрического летающего автомобиля BlackFly американской компании Opener начнутся в 2019 году, заявил представитель компании агентству CNBC.

«Летающие» автомобили

Американская компания Opener, основанная соучредителем компании Google Ларри Пейджем, пригласила журналиста CNBC для презентации летающего автомобиля BlackFly.

В компании рассказали, что проекты летающих автомобилей позволят преодолеть транспортные проблемы в больших городах. Новые разработки двигательных установок и аккумуляторов позволят выйти на массовое производство подобных транспортных средств в недалеком будущем.

BlackFly представляет собой сверхлегкое летательное транспортное средство с вертикальным взлетом. Двухместный аэромобиль сможет развивать скорость до 100 км/ч. Представитель Opener заявил, что первые аэромобили поступят в продажу уже в 2019 году, однако их нельзя будет использовать в городах.

BlackFly классифицируются в США как сверхлегкие самолеты, использование которых регламентируется не только федеральным законом, но и законами штатов. Представитель Opener отметил, что именно регулирование использования подобных транспортных средств станет самой сложной проблемой, с которой столкнутся производители аэромобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года правительство Японии создало совет по выработке и вводу в действие правил для летающего автотранспорта. Этот совет, в который вошли представители коммерческих компаний и правительства Японии, должен разработать общие правила для пассажирских перевозок летающим автотранспортом.