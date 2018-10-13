Пекин, 13 октября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики эвакуировали около 25 тыс. человек из провинции Сычуань и Тибетского автономного района из-за угрозы наводнения, которая возникла после того, как крупный оползень перекрыл русло реки Цзиньша. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба управления Китая по чрезвычайным ситуациям.

Galeria del Ministerio de Defensa del Perú Оползень

К вечеру 12 октября управление распорядилось эвакуировать более 11 тыс. человек в провинции Сычуань и 13,6 тыс. человек в Тибете.

Известно, что оползень сошел в верховьях реки Янцзы в четверг и заблокировал русло реки Цзиньша на границе Тибета и Сычуани. В итоге, некоторые населенный пункты оказались изолированы от внешнего мира из-за разрушенных мостов и завалов на дорогах.

Кроме того, было заблокировано плотинное озеро, в котором начал повышаться уровень воды. Из-за начавшегося наводнения уже были разрушены несколько домов в пострадавших районах.