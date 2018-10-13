Пекин, 13 октября, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei Technologies инвестирует до $199 в программу развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие три года, заявил вице-президент компании Чжэн Елай на конференции Huawei Connect.

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Чжэн Елай сообщил, что Huawei Technologies будет не только финансировать исследования в области ИИ в университетах, но и займется подготовкой специалистов. Компания планирует создать несколько тренировочных центров, а также проводить бесплатные занятия в режиме онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно о планах министерства обороны США по финансированию программ, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта. На разработки в этой области в Пентагоне планируют потратить $885 млн в ближайшие 5 лет.