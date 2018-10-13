Каир, 13 октября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохамед Салах поразил ворота соперника с углового удара и получил травму в квалификационном матче Кубка Африканских наций по футболу между сборными Египта и Свизиленда. Об этом 13 октября сообщает Sport 24.

(сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru Мохамед Салах

Встреча проходила в Каире и закончилась победой сборной Египта со счетом 4:1. Гол Салаха с углового стал четвертым для египтян и был забит при счете 3:0 в их пользу. Однако затем после полученной в ходе игры травмы Мохамед Салах был вынужден покинуть поле.

Следующий матч 16 октября, снова против сборной Свазиленда, египетский нападающий вынужден будет пропустить.

Отметим, Мохамад Салах провел за «Ливерпуль» в текущем сезоне 11 матчей в которых отметился 3 мячами и одной результативной передачей.