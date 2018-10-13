Бразилиа, 13 октября, 2018, 09:51 — ИА Регнум. О запуске собственной криптовалюты объявил легендарный бывший полузащитник сборной Бразилии по футболу Роналдиньо, сообщает 13 октября Financiero.

Fotos GO Роналдиньо

Согласно данным издания, валюта будет называться «RS coin» и выпускать её бразильский футболист планирует совместно с компанией Neo, что позволяет монетизировать бренды с помощью технологии блокчейн.

При этом Financiero отмечает, что Роналдиньо планирует продвижение «RS coin» в первую очередь в футбольном мире, однако использовать его криптовалюту сможет любой желающий.

Отметим, ранее о выпуске собственной криптовалюты также объявили бывший футболист сборной Англии Майкл Оуэн, боксёр Мэнни Пакьяо и хавбек мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес.

Также отметим, что Роналдиньо, известный выступлением за такие клубы, как «Барселона», «ПСЖ» и «Милан», в 2005 году был награжден «Золотым мячом» и признан лучшим футболистом мира. В январе текущего года 38-летний бразилец объявил об окончании своей карьеры в качестве игрока.