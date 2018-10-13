Санкт-Петербург, 13 октября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Сотрудники СКР, полиции и Росгвардии задержали двоих участников массовой драки, произошедшей в центре Петербурга вечером 11 октября. В ней участвовали более десяти человек, один из которых был убит, еще один — тяжело ранен. Произошедшее на глазах прохожих преступление с использованием ножей вызвало заметный общественный резонанс.

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По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство».

Как сообщили в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу, «задержаны 30-летний и 27-летний мужчины, подозреваемые в совершении данных преступлений».

Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения, в то время как продолжается установление и розыск других участников побоища для привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, по версии правоохранительных органов, конфликт разыгрался «на почве личных неприязненных отношений».

По данным же СМИ, причиной драки стало выяснение отношений из-за девушки между группой выходцев из Таджикистана и несколькими жителями Дагестана. Погибший и раненый как раз относятся к последним.

Как сообщили ранее в петербургской полиции, массовая драка произошла 11 октября около 20:00 мск у дома 35 по улице Восстания. Тело 21-летнего мужчины было обнаружено у дома 20 по улице Радищева.