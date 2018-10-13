Бишкек, 13 октября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Стратегический ракетоносец Ту-95 МС Воздушно-космических сил России выполнил демонстрационный полет над полигоном «Эдельвейс» в Киргизии, где проходит заключительный этап военных учений сил оперативного развертывания стран — участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2018». Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Sergey Korovkin 84 Ту-95МС

Ту-95 МС совершил демонстрационный полет над полигоном «Эдельвейс» в сопровождении двух многоцелевых истребителей Су-30 СМ военно-воздушных сил Казахстана.

Напомним, что учения «Взаимодействие-2018» проходят с 10 по 13 октября. В них принимают участие более 1,6 тыс. военнослужащих из шести стран — России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. В учениях задействованы около 300 единиц техники, 40 самолетов и вертолетов.