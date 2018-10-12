Кишинёв, 12 октября, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Священный синод Константинопольского патриархата после того, как принял противоречащее канонам решение прекратить действие своего же акта 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату и снял анафему, наложенную Русской православной церковью на главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата, готовится сделать следующий шаг уже в Молдавии. Об этом ИА REGNUM заявил директор Международного фонда «Христианская солидарность» Дмитрий Пахомов.

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Пахомов предполагает, что Священный синод РПЦ, который экстренно соберется на заседание в предстоящий понедельник, 15 октября, по всей видимости примет закономерное решение о прекращении евхаристического общения между Константинопольским и Московским патриархатами. «Но трагическая ситуация на Украине, как выясняется, вовсе не является единственной угрозой: на очереди эскалация канонических разногласий между Москвой и Фанаром в Молдавии», — отметил директор фонда «Христианская солидарность».

По его словам, «заслуживающие доверия источники передают непосредственно с места событий о том, что во время запланированного на 25 октября 2018 года визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдавию определенные силы собираются провести публичные провокационные мероприятия, направленные на создание в общественном мнении негативного образа, как лично патриарха, так и РПЦ в целом».

Также поступает крайне тревожная информация о том, что 25 ноября 2018 года константинопольский патриарх Варфоломей и румынский патриарх Даниил во время торжественного освящения нового кафедрального собора Румынской православной церкви в Бухаресте могут сделать совместное заявление о незаконности присоединения Православной церкви Молдавии к Русской церкви, а также о «назревшей необходимости» раздела между Константинопольским и Румынским патриархатами церковной молдавской территории, при этом в ведение Фанара отойдет Гагаузия.

Напомним, что 24 декабря 1992 года Священный синод Румынской православной церкви принял акт о воссоздании «Бессарабской митрополии», которая функционировала в 1918 — 1940 и 1941 — 1944 годах. Во главе митрополии встал митрополит Петр (Пэдурару), решениями Священного синода РПЦ от 5 октября и 22 декабря 1992 года запрещенный в священнослужении «впредь до полного раскаяния».

24 мая 2018 года Румынский патриархат избрал двух епископов на вакантные кафедры Бессарабской митрополии: архимандрита Вениамина (Гореану) в епископы епархии Южной Бессарабии, а викарный епископ Кишиневской епархии Антоний (Телембич) был назначен епископом Бельцким.