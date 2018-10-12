Осло, 12 октября, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Военные учения НАТО Trident Juncture 2018, которые начнутся в Норвегии в последних числах октября, Россия не должна расценивать как провокационные, заявил 12 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита на авианосец ВМС США «Гарри Трумэн».

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Напомним, этот авианосец вместе с другими кораблями авианосной группы прибыл к побережью Норвегии для участия в вышеуказанных учениях.

Журналист Норвежского телеграфного бюро задал ему вопрос, не расценит ли Россия учения НАТО Trident Juncture 2018 как провокацию.

«Все государства имеют право на военные учения, и мы проводим их очень открытым и предсказуемым образом», — сказал Йенс Столтенберг, добавив, что альянс НАТО должен демонстрировать свою мощь для предотвращения нападения на страны — члены этого военного блока.

«Цель НАТО — избегать войн и конфликтов, и мы делаем это так, чтобы ни у кого не было сомнений в нашей готовности защищать каждую страну — члена альянса», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения НАТО Trident Juncture 2018 будут проходить на территории Норвегии с 25 октября по 7 ноября с участием порядка 50 тыс. солдат и офицеров из 30 стран, часть из которых не являются членами Североатлантического альянса.