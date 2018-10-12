Москва, 12 октября, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Священнослужители Украинской православной церкви готовятся к погромам, сообщил политолог Владимир Корнилов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Политолог, отвечая на вопрос ведущего, назвал дату запланированных акций, которая давно «рассекречена», — 14 октября. Так, ещё в сентябре её называл наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел как день, когда националисты попытаются покуситься на святыни.

«Уже объявлена дата, уже собирают людей. Уже священники — по-современному, через социальные сети — ударили в набат, призывая верующих прийти молиться и защищать храмы. Вопрос лишь в том, каких масштабов это будет», — сказал Корнилов.

Ситуацию прокомментировал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Если националисты будут пытаться захватывать храмы, если власть не будет этому препятствовать, тогда это, конечно, приведёт к проблемам. Но мы надеемся, что этого, может быть, и не произойдёт», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Константинопольский патриархат сообщил о начале процесса предоставления автокефалии церкви на Украине. В РПЦ ответили, что решение является неканоническим и, следовательно, не имеющим силы.