Газа, Палестина, 12 октября, 2018, 22:45 — ИА Регнум. По итогам очередных пятничных протестов на границе Израиля и сектора Газа погибли шестеро палестинцев, 12 октября передает агентство Reuters.

WikimediaImages Сектор ГАЗА. Палестина

Согласно заявлению минздрава Газы, ещё 140 человек получили ранения в ходе разгона протестующих военными Израиля. У погибших и пострадавших — огнестрельные ранения.

Армия Израиля заявляет, что протестующие «бросали камни, взрывные устройства, зажигательные бомбы и гранаты», разрушили часть пограничных ограждений, и военные открыли огонь «в соответствии со стандартными операционными процедурами».

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