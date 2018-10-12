Турин, Италия, 12 октября, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Итальянские студенты провели в 50 городах страны акции протеста против политики действующего правительства, сообщает Rainews в пятницу, 12 октября.

Карл Брюллов.Политическая демонстрация в Риме (Эскиз). 1950

В Турине участники акции сожгли на одной из площадей двух манекенов с изображениями лидеров правительства — Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини.

Недовольство участников акции вызывает недостаточное финансирование сферы образования. По их мнению, правительство больше занимается лозунгами, чем решением проблем.

Журналисты отмечают, что это первая крупная студенческая антиправительственная акция после утверждения правительства Джузеппе Конте 1 июня 2018 года.

Маттео Сальвини заявил, что вышедшие на эти митинги студенты «избалованы» социальными центрами и частью профессуры. Вице-премьер посоветовал участникам акции больше учиться.