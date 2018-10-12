Москва, 12 октября, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Высокоточные тактические ракетные комплексы (ВТРК) разрабатываются в России по заказу Минобороны РФ, сообщает 12 октября газета «Известия» со ссылкой на информацию российского военного ведомства.

Mil.ru Пуск баллистической ракеты расчетом ОТРК «Искандер» ВВО

Ракетные комплексы, которые уже неофициально именуются «карманными «Искандерами», будут компактными, что позволит устанавливать их на бронеавтомобили «Тигр» или «Тайфун». При этом ракеты этих комплексов должны будут уничтожать пункты управления, аэродромы, железнодорожные узлы и узлы связи, мосты, боевую технику и укрепления в тылу вероятного противника на расстоянии до 100 км. Кроме того, ракеты ВТРК смогут поражать надводные корабли в прибрежных районах.

По предварительной информации, поиск и поражение этих целей будут осуществляться во взаимодействии с беспилотниками и системами инструментальной разведки. Командиры тактического звена смогут давать им целеуказания через комплексы связи «Стрелец».

Издание уточняет, что ракеты ВТРК будут идти к цели не по баллистической траектории, они оснащены защитой от радиоэлектронного воздействия, а также за счет двусторонней электронно-оптической системы передачи изображения и информации оператор сможет перенацелить их непосредственно в полете.