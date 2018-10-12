Воронеж, 12 октября, 2018, 16:38 — ИА Регнум. По факту нападения на дом депутата Воронежской областной думы, исполнительного директора ООО «Эко НиваАгро» возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле прокуратуры региона. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Угроза расправы

Дело возбуждено отделом МВД России по Лискинскому району Воронежской области по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»).

В прокуратуре сообщили, что неизвестные ворвались в дом, в котором находился депутат и члены его семьи, супруга и сын, около 00:30 12 октября. По предварительным данным, депутат ночью услышал крик супруги и увидел, что в комнате находятся пятеро людей, ему неизвестных, у одного из них в руках был пистолет, внешне схожий с пистолетом Макарова. Нападавшие избили депутата, а также его жену и сына, связали их и потребовали выдать деньги и ценности. В общей сложности преступники похитили 500 тыс. рублей и ювелирные изделия на крупную сумму.