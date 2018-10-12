Санкт-Петербург, 12 октября, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказал свое возмущение действиями Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН и ФКУ «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту», которые полностью снесли флигель «Дома Долгоруковых» на Васильевском острове.

СПб отделение ВООПИиК Снесенный флигель на улице Репина в Петербурге

Это здание связано с творчеством художника-авангардиста Павла Филонова, общественность города несколько последних месяцев добивалась его сохранения. И вот здания не стало.

Ранее сегодня, 12 октября, градозащитники сообщили о том, что здание на улице Репина, 31, «доламывают» экскаваторы, несмотря на обращения известных граждан к руководству города с просьбой остановить снос и имевшиеся договоренности о приостановке демонтажа с хозяевами территории.

«Отказ от цивилизованного диалога с градозащитным сообществом Петербурга, попрание достигнутых ранее договоренностей, спешка в реализации «плана на разрушение» — всё это вызывает недоумение и возмущение», — заявил Игорь Албин, узнав о том, что снос всё-таки состоялся.

По его словам, «хозяева объекта похозяйничали, как варвары в Риме».

Он напомнил, что судебные разбирательства о судьбе здания до сих пор не завершились, но «флигель наш город уже потерял». «Выводы обязательно сделаем», — пообещал вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее градозащитная группа режиссера Александра Сокурова попросила врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вмешаться в ситуацию и остановить снос здания XVIII века. Реакции на это обращение не последовало.

Добавим также, что петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) официально отказался защищать флигель на улице Репина, заявляя, что он не имеет архитектурной или мемориальной ценности.

Попытки градозащитников по суду остановить процесс сноса здания успехом не увенчались: суд фактически санкционировал демонтаж объекта и снял запрет на проведение работ.

По мнению общественников, «утрата этого объекта ляжет тёмным пятном на репутацию администрации Санкт-Петербурга».