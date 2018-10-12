Минск, 12 октября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В Сирии на сегодняшний день при поддержке российских вооружённых сил уничтожено более 86 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи выходцев из России и стран СНГ. Такие цифры, выступая на международной конференции «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху», которая прошла в Минске, озвучил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Схватить змею за горло

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Он также добавил, что сирийская армия вернула под контроль официальных властей почти всю территорию страны, лишила террористов опорных баз, а миллионы сирийских граждан получили возможность вернуться к мирной жизни.

«Ещё рано говорить о «капитуляции» международного терроризма. Тергруппировки продолжают активное сопротивление, меняют тактику, уходя «в подполье», усиливают пропагандистскую и вербовочную активность, создают так называемые «спящие ячейки», — сказал Сыромолотов.

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Как сообщало ИА REGNUM, военную операцию против членов незаконных вооруженных формирований в Сирии по просьбе президента страны Башара Асада Россия начала 30 сентября 2015 года. За три года в арабской республике погибли 112 человек, проходивших службу в рядах Вооруженных сил России. Большая часть из них погибла в катастрофе самолета Ан-26 у авиабазы Хмеймим и в результате крушения сбитого из-за провокации Израиля Ил-20. Кроме того, Вооружённые силы России потеряли восемь самолётов и семь вертолётов.