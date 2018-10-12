Москва, 12 октября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Условиями труда на своих предприятиях и в организациях удовлетворены большинство работающих жителей России (73%). В той или иной степени довольны условиями работы 82% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Юрий Пименов. Работницы Уралмаша на заводе. 1934

Треть работающих граждан (32%) полностью удовлетворены, 50% скорее удовлетворены. Уровень удовлетворенности работой ниже среди пожилых людей старше 55 лет (73%), среди рабочих (74%) и тех, кто оценивает уровень своего дохода как низкий (66%).

Основная причина, которая мешает работающим жителям России плодотворно трудиться, на рабочем месте — шум (35%). Также к негативным факторам они отнесли — задымленность, отсутствие инвентаря, высокую нагрузку. 30% работников недовольный бытовыми условиями на работе (нет туалета, душа, недостаточная освещенность, духота).

Более половины жителей России недовольны своим местом работы

Опрос НАФИ проведен в августе 2018 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах РФ. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (80%) удовлетворены своей работой. Более половины граждан не хотят ее менять. Даже граждане с плохим материальным положением (56%) заявили, что удовлетворены своей работой.

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