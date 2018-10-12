Москва, 12 октября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Трудная геополитическая ситуация в Европе и Северной Америке делает Китай одним из наиболее перспективных рынков для экспорта российской продукции, считает генеральный директор «GPC Pharmaceuticals» Алексей Филиппов.

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Ранее были опубликованы данные главного таможенного управления КНР, согласно которым, товарооборот между Россией и Китаем за девять месяцев 2018 года вырос почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем торговли между двумя странами составил $77,15 млрд.

При этом экспорт КНР за отчетный период в Россию вырос на 12,7% ($35,2 млрд), а импорт из РФ — на 39,2% ($41,9 млрд). Ранее президент РФВладимир Путинзаявил, что к концу 2018 года Россия выйдет на рекордный уровень товарооборота с Китаем в $100 млрд.

По данным на 2015 год, экономически активное население КНР — более 800 млн человек, объём рынка импорта — более 1,5 трлн долларов США. Сейчас Китай испытывает дефицит собственной нефти (импорт 9 млн барр/сутки), древесины (более 25 млн м3 в год) и многих других ресурсов, которыми богата Россия.

Для успешного ведения бизнеса именно КНР российские компании рассматривают в качестве главного торгово-экономического партнера, многие российские компании уже присутствуют на китайском рынке. Россия имеет отрицательное торговое сальдо, если рассматривать взаимоотношения с Китаем — импорт России из КНР в 2017 году превысил 48 млрд долларов США, экспорт — 39 млрд долларов США.

Однако, Китай является вторым государством в мире по объему экспорта из России. При этом 75% поставок приходятся на нефть и продукты переработки. Большую часть оставшейся четверти (а это по итогам 2017 года более 9 млрд долларов США) занимает экспорт древесины, станков и продуктов питания.

Традиционно Китай закупал продукты питания в США, однако после начала страшной торговой войны, развязанной Дональдом Трампом, и повышения пошлин переключился на географических партнеров: Индию, Малайзию, Вьетнам. Азиатское качество не всегда соответствует запросам местного населения. В России жёстче требования (одни из самых высоких в мире) к качеству продуктов питания, тот же мёд считается чуть ли не эталоном, благодаря чему его охотно закупают и реализуют независимо от стоимости.

Режим санкций по отношению к России и развитие экономики создали все предпосылки для изменения ситуации. Так же на руку экспортерам сыграла курсовая разница — с 2013 по 2018 год юань вырос почти в два раза по отношению к российской валюте. Это очень выгодно для китайцев.

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