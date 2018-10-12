Астана, 12 октября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело временное ограничение на ввоз мясной продукции из Киргизии в связи с неблагополучной обстановкой по особо опасным болезням животных. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Казахстана.

Цитата из х/ф «Броненосец Потёмкин». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР Испорченное мясо

Ограничение распространяется на пять предприятий из Киргизии. Кроме того, с 2012 года действуют временные ограничения еще на четыре предприятия.

Под запрет попала продукция ООО «Риха», ЗАО «Кантский хлебзавод», ООО «Баркад», ООО «Салих ЛТД», ООО «Адал-Азык».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Киргизии ввела временный запрет на ввоз живых птиц, птичьего мяса, яиц и яичной продукции из Северо-Казахстанской области.