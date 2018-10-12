Челябинск, 12 октября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Роспотребнадзор проверяет школу в Челябинске после госпитализации трех учащихся с острой кишечной инфекцией, сообщает 12 октября пресс-служба областного ведомства.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В столовой

Отмечается, что инцидент произошел в школе № 59, всем заболевшим оказана необходимая медицинская помощь. Состояние больных детей оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время горячее питание в школе приостановлено, пищеблок закрыт до получения результатов лабораторных исследований готовой продукции и сотрудников пищеблока. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет по Дагестану организовал доследственную проверку по факту массового отравления учащихся школы № 1 в городе Каспийске.

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