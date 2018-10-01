СКР проводит проверку по факту отравления школьников в Каспийске

Махачкала, , 17:27 — REGNUM Следственный комитет по Дагестану организовал доследственную проверку по факту массового отравления учащихся школы №1 в городе Каспийске. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий в отношении должностных лиц, которые должны были обеспечивать контроль над хозяйственным обслуживанием и санитарно-гигиеническим состоянием столовой и буфета, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе СКР по региону.

Как установлено следствием, учащиеся младших классов почувствовали недомогание после приема пиши в школьной столовой. В больницу с диагнозом «пищевое отравление» доставлено 19 человек.

Источник в образовательном учреждении сообщил, что занятия в школе №1 отменены до конца текущей недели, пишет «АиФ Дагестан». Ранее региональное управление Роспотребнадзора информировало о закрытии школьной столовой и проведении проверки поставщиков продуктов, а также павильонов быстрого питания около школы.

По данным ведомства, число заболевших составило 27 человек. Из них 21 школьник находится в стационаре, еще шестеро проходят амбулаторное лечение. По предварительным данным, причиной заболевания стала сальмонелла.

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