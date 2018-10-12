Нью-Дели, 12 октября, 2018, 16:32 — ИА Регнум. На фоне эскалации торговой войны с США Китай призвал Индию к развитию двусторонних отношений с целью противостояния политике торгового протекционизма. Пресс-секретарь посольства Китая в Индии Джи Ронг во время общения с прессой заявил, что у двух стран существует множество причин объединить усилия для построения более справедливого и разумного миропорядка.

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По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», Китай и Индия являются крупнейшими развивающимися странами в мире, а также оба государства находятся на этапе углубления важнейших реформ экономического развития. Для их успешной реализации необходима стабильная обстановка на международной арене. При этом односторонняя политика протекционизма США, осуществляемая под предлогом обеспечения национальной безопасности и защиты свободной торговли, напротив привносит хаотичность в международные отношения, что входит в противоречие с задачами обеих стран.

Пресс-секретарь посольства Китая в Индии напомнил, что обе страны приняли участие в подписании «Декларации Циндао» на десятом саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе 2018 года, которая содержала призыв бороться против протекционизма. Кроме того, он выразил надежду на то, что концепция Индо-Тихоокеанской стратегии не будет использована против Китая, при этом отметив, что Пекин открыт к любого рода инициативам по оказанию помощи в вопросах регионального развития и сотрудничества.