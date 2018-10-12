Курск, 12 октября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Назначение Романа Старовойта врио губернатора Курской области — соединение модели молодых технократов и реверанса в сторону региона. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 12 октября заявил доктор политических наук Владимир Слатинов. Эксперт отметил, что в целом назначение вселяет серьезные надежды.

Kremlin.ru Роман Старовойт

«Кремль сделал достаточно интересную комбинацию. С одной стороны, идеальный типаж нынешнего молодого технократа, свойственного кадровой политике Кремля: крупный федеральный чиновник с серьезным управленческим опытом и серьезной федеральной позицией. С другой стороны, был сделан реверанс самим курянам в том, что по происхождению он местный», — сказал Владимир Слатинов.

По словам политолога, помимо того, что Роман Старовойт имеет серьезный управленческий опыт именно в ключевых областях — инвестиции, промышленность, инфраструктура, дорожное строительство и транспорт, важно и другое. В 2010—2011 годах Роман Старовойт работал директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. Эксперт напомнил, что в то время премьер-министром был нынешний президент Владимир Путин.

«Это принципиально важно. То есть человек работал в аппарате правительства Путина. Мне кажется, это важнейший маркер его реального веса и того объема связей и возможностей, которые у него есть. Кроме того, работа в Федеральном дорожном агентстве также, вероятно, дала связи», — сказал политолог.

«Можно сделать вывод, что это человек с огромными количеством связей, в том числе и неформальных, на самом верху, в высшей российской элите. И в этом смысле я бы сказал: «К нам едет тяжеловес». Да, он классический молодой технократ, но с учетом его биографии, это человек с ресурсами, большими связями, человек-тяжеловес. В этом плане, конечно, есть определенные надежды на то, что регион получит достаточно грамотного руководителя, который ко всему прочему работал на госслужбе, то есть он понимает, как функционирует государственная машина, а из-за работы в «Росавтодоре» должен неплохо знать регион», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что 11 октября губернатор Курской области Александр Михайлов подал в отставку. Он возглавлял регион в течение 18 лет. Информация о возможной отставке губернатора появилась в СМИ несколькими неделями ранее. В числе вероятных кандидатов на пост врио губернатора Курской области назывались замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, гендиректор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев, депутаты Госдумы Александр Брыксин и Виктор Карамышев, а также замгубернатора Алексей Золотарев. Врио губернатора решением Владимира Путина был назначен Роман Старовойт, до этого работавший в должности замминистра транспорта, а еще ранее — главой Федерального дорожного агентства.