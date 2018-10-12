Москва, 12 октября, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Ситуация с лекарственной безопасностью в России может оказаться под угрозой. К негативным последствиям может привести отказ Великобритании от поставок в РФ субстанций для производства обезболивающих лекарственных препаратов. Об этом накануне Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи сообщил директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев.

BorisTM Структурная формула ремифентанила

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Фонарев отметил, что российское производство полностью зависит от опийных субстанций, закупаемых за рубежом, в частности в Испании и Великобритании, которая следует политике санкций против Москвы, пишет ТАСС. Покрыть потребность в лекарствах и стать независимой в части производства обезболивающих препаратов Россия может, однако для этого необходимо внести поправки в действующее законодательство. Кроме того, по словам директора эндокринного завода, требуется около 200 га в зоне Черноземья для культивирования собственных сортов снотворного мака.

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Напомним, уже в 2022 году на рынке в России может появиться первый опиоидный анальгетик, произведённый из собственного сырья. Для этого Минздрав подготовил документы о расширении государственных квот на производство средства Ремифентанил. Препарат по силе значительно превосходит морфин и позволит облегчить страдания паллиативным больным.