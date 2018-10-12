Ростов-на-Дону, 12 октября, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Международный аэропорт Ростова-на-Дону вряд ли переименуют или дадут воздушной гавани второе название. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил администратор сообщества «Ростовский городской транспорт» Михаил Кругликов.

Dmitry89 Аэропорт «Платов»

«Очевидно, что аэропорт «Платов уже» не будет переименовываться, поскольку он уже имеет имя великого соотечественника», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» планируется переименовать 45 аэропортов страны. Итоги будут подведены 5 декабря. Инициаторами проекта выступают Общество русской словесности, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Русское географическое общество.

Пока эту идею ростовчане широко не обсуждают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, название для ростовского аэропорта было выбрано по итогам народного голосования. Конкурс был объявлен на официальном сайте правительства Ростовской области и в официальной группе «ВКонтакте». На суд жителей Ростовской области было представлено три варианта — «Южный», «Ростов-на-Дону» и «Платов». Последний вариант набрал наибольшее число голосов.