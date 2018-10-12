Санкт-Петербург, 12 октября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Массовая драка с трагическим исходом произошла в историческом центре Санкт-Петербурга вечером 11 октября. В результате конфликта двух групп молодых людей погиб человек — ему нанесли смертельные ножевые ранения. Еще один человек ранен.

topher76 Нож в крови

Сначала очевидцы сообщили в соцсетях, что группа лиц преследовала молодого человека по улицам центра и догнала его на перекрестке улиц Радищева и Некрасова, где жертву ударили ножом. Позже стало известно, что смертельной погоне предшествовала массовая драка двух компаний.

Как сообщает 12 октября агентство «Оперативное прикрытие», в драке у дома 35 по улице Восстания около 20:00 сошлись порядка десяти человек — приезжие из российского Дагестана и граждане Таджикистана. Причиной конфликта, по предварительным данным, стало выяснение отношений из-за девушки.

«В результате драки у дома 20 по улице Радищева был обнаружен труп 21-летнего жителя Дагестана. На улице Восстания подобрали раненого земляка погибшего, 45-ти лет», — отмечает источник.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Полиция задержала четверых подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Их расследует СКР.