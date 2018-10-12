Москва, 12 октября, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Качеством учебников в российских школах удовлетворены 75% работников образования. Качеством школьного образования довольны и признают его эффективным 76% учителей. 17% придерживаются противоположного мнения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кабанов Николай Михайлович. Народная учительница

По мнению 36% педагогов, главный фактор, определяющий качество учебников, — понятность и доступность изложения материала. С ошибками в учебниках или некорректной информацией сталкивались 62%. При этом 68% учителей полагают, что ошибки не влияют на качество преподаваемого предмета.

Большинство работников образования (81%) отметили, что важно иметь возможность самостоятельно выбирать учебники для преподавания по их предмету. Основной аргумент — возможность подобрать удобную методику преподавания (54%) и дать учащимся более глубокие знания по теме (43%).

По мнению 90% опрошенных, федеральный перечень учебников в том или ином виде необходим, но окончательное решение о выборе учебников должно приниматься на уровне школы (73%). 62% преподавателей считают, что федеральный перечень учебников должен носить рекомендательный характер, а не обязательный (28%).

Опрос ВЦИОМ проведен с 19 по 27 сентября 2018 года. В опросе приняли участие 1200 респондентов — директора школ, заместители директоров — 12% (144 респондента), учителя-предметники — 58% (696 респондентов), школьные педагоги — 5% (60 респондентов), учителя начальных классов — 25% (300 респондентов). Метод опроса — личное интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, качество образования в школах в целом устраивает большинство граждан РФ (67%). 26% опрошенных выразили недовольство качеством образования. При этом 40% от всех респондентов считают систему школьного образования в России неэффективной.

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