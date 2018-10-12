Новосибирск, 12 октября, 2018, 05:29 — ИА Регнум. Жители Новосибирской области с самого утра начали собираться возле здания региональной прокуратуры, где сегодня, 12 октября, новосибирцев пообещали принять сотрудники Генеральной прокуратуры Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Данькина Сотни новосибирцев ждут приёма у прокуратуры Новосибирской области

Приём граждан начнётся только с 10:00 часов (время местное), но люди начали подходить к зданию ведомства ещё ночью, чтобы успеть занять очередь. Например, Анастасия и Вадим Данькины приехали в два часа ночи и были такие не одни, кто-то дежурил с девяти вечера и составлял списки на очередь. К 9:00 часам у здания прокуратуры на ул. Каменской, 20а в Новосибирске собралось уже около сотни новосибирцев. Всего обращений, по словам очевидцев, — более тысячи.

«Уже толпа, журналисты, милиция. Мы вроде как седьмые по очереди, с двух ночи дежурим, списки ведём. Приём начнут с 10:00. Тут люди с плакатами даже», — рассказала ИА REGNUM Анастасия Данькина, которая вместе с мужем уже давно пытается отстоять право на безопасное жильё.

Покупка квартиры у застройщика в рабочем посёлке Кольцово обернулась для их семьи борьбой за жизнь ребёнка. Как выяснилось, трёхкомнатная квартира, расположенная в цокольном этаже многоэтажного дома на улице Вознесенская, 3 в р. п. Кольцово, изначально была частью нежилого помещения и только перед продажей была переведена в разряд жилых. После заселения в купленную новую квартиру дочь Данькиных была госпитализирована в больницу из-за удушья — в лёгких ребёнка был выявлен грибок. Из протокола исследовательского центра следует, что в квартире обнаружены грибы Alternaria alternate, появление которых связано с повышенной влажностью в помещении. Застройщик своей вины не признал, заявив, что влажность в квартире появилась в результате неправильно проведённого жильцами ремонта. Данькины направили иск в суд. Прошло несколько заседаний. В настоящее время ход судебного разбирательства приостановлен судом до проведения комплексной экспертизы. Семья написала жалобу в прокуратуру, в том числе по правам ребёнка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ряд региональных СМИ ранее заявили о предстоящей комплексной проверке прокуратуры Новосибирской области — 10 октября в Новосибирскую область приехали более 40 сотрудников Генеральной прокуратуры РФ. СМИ также сообщали о ряде увольнений в региональном ведомстве и кадровых перестановках, но ни в региональной, ни в Генеральной прокуратурах эту информацию пока не подтвердили. Официальных комментариев в ведомстве пока тоже не давали.