Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Глава минздрава Камчатского края Татьяна Лемешко, обвиняемая в растрате не менее 22 млн рублей, ушла на пенсию. Правительство региона расторгло с чиновницей госконтракт по её инициативе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kamgov.ru Татьяна Лемешко

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Распоряжение о расторжении госконтракта, по данным ИА Кам 24, уже подписано губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.

«Если учесть, что глава региона завизировал документ 9 октября, а Татьяна Лемешко уволена 5 октября, то можно прийти к выводу, что уволили чиновницу «задним» числом», — анализирует издание.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Камчатки Татьяна Лемешко и двое её предполагаемых соучастников, крупнейший строитель региона, который получает львиную долю правительственных контрактов, Вагиф Мурсалов и его адвокат Мирослав Федюк были задержаны сотрудниками ФСБ. Их подозревают в растрате 22 млн рублей при приобретении помещения для поликлиники в Петропавловске-Камчатском: собственник недвижимости, Сбербанк, предлагал минздраву купить её за 11 млн рублей, но в результате манипуляций бюджет заплатил за выкупленное Мурсаловым помещение 47 млн рублей.

Вагиф Мурсалов арестован, он содержится в СИЗО, остальные участники незаконной сделки оставлены на свободе до суда.

Между тем УФАС по Камчатскому краю не исключает возбуждения еще одного уголовного дела в отношении Татьяны Лемешко — в связи с нарушением закона «О защите конкуренции».

Члены правительства Камчатки заявили ранее о «кристальной честности» Лемешко и навестили ее в больнице, где она проходит лечение, с букетом цветов. В злой умысел Лемешко не верит, по его словам, и сам Владимир Илюхин.

В СМИ региона появились благодарственные письма от камчатцев, которым Лемешко помогла получить высококвалифицированную помощь за пределами полуострова, что, собственно, входит в её служебные обязанности.