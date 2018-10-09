Правительство Камчатки инициировало акцию в поддержку главы минздрава

Петропавловск-Камчатский, , 04:27 — REGNUM Зампреды правительства Камчатского края дружно инициировали акцию в поддержку главы регионального минздрава Татьяны Лемешко, которую обвиняют в растрате не менее 22 млн бюджетных рублей. Лемешко назвали «человеком кристальной честности». Между тем, УФАС Камчатки не исключает возбуждения в отношении Лемешко ещё одного уголовного дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Зампреды камчатского правительства заявили о том, что, по их мнению, Татьяна Лемешко незаслуженно стала фигурантом уголовного дела.

«Зампреды выразили недовольство по поводу слишком активных следственных действий в отношении Татьяны Лемешко», — сообщило ИА Кам 24 со ссылкой на собственный источник в правительстве.

В подтверждение издание опубликовало фото, на котором изображена Татьяна Лемешко, находящаяся в настоящее время в больнице на лечении, в окружении четырех зампредов и одного вице-губернатора и с огромным букетом цветов. Фотография сделала 18 сентября 2018 года.

Именно 18 сентября главе минздрава, ставшей фигурантом уголовного дела о растрате 22 млн рублей, подставил надежное плечо губернатор Камчатки Владимир Илюхин. Ради спасения Татьяны Лемешко Илюхин выступил со специальным заявлением.

«Нам важно понимать, что совершение подобных сделок, оценка имущества уполномоченным органом, не является системной ошибкой. Важно разобраться в том, как формируется стоимость того или иного объекта, именно поэтому мы готовы оказать содействие следствию в части проведения экспертизы, в части привлечения необходимых специалистов», — сказал Владимир Илюхин.

Сразу вслед за губернатором зампред камчатского правительства Валерий Карпенко, курирующий медицину, назвал Татьяну Лемешко «человеком кристальной честности».

После заявлений высокопоставленных чиновников в камчатских СМИ появился ряд публикаций от «простых жителей», которые благодарили министра здравоохранения за то, что она помогла им добиться получения высококвалифицированной медицинской помощи за пределами региона — например, в Хабаровске. Однако эти благодарственные письма только подтверждают, что со здравоохранением на Камчатке совсем плохо и люди в равной региональной столице — Хабаровске — могут получить квалифицированную помощь, а в Петропавловске-Камчатском — нет. Плюс к этому, обеспечить людям возможность получить качественную медпомощь за пределами региона, в отсутствии такой возможности на Камчатке — прямая обязанность министра здравоохранения и её подчиненных, никакого «геройства» здесь нет.

Между тем, в региональном управлении ФАС полагают, что в отношении Лемешко может быть возбуждено ещё одно уголовное дело — за ограничение конкуренции. По мнению антимонопольщиков, действия министра подпадают под определение ч. 2 ст. 178 УК РФ — «Ограничение конкуренции».

В следственном комитете Камчатки подтвердили, что направленные УФАС материалы приобщены к уголовному делу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министра здравоохранения Камчатки Татьяну Лемешко задержали сотрудники ФСБ. Вместе с ней были задержаны крупнейший камчатский строитель, получающий на протяжении длительного времени львиную долю правительственных подрядов, Вагиф Мурсалов и его адвокат, экс-зампрокурора Вилючинска Мирослав Федюк.

Вагиф Мурсалов арестован и помщен в СИЗО. Татьяны Лемешко и Мирослав Федюк оставлены на свободе до суда.

Группу обвиняют в растрате не менее 22 млн рублей при покупке помещения для поликлиники в Петропавловске-Камчатском. Изначально собственник помещения, Сбербанк, предлагал минздраву купить недвижимость за 11 млн рублей. Но минздрав в лице Лемешко предложение проигнорировал. Помещение выкупил Мурсалов. И уже он предложил купить его минздраву. Минздрав предложил уже 15 млн рублей, но Мурсалов отказался. Он сделал в Торгово-промышленной палате оценочную документацию, благодаря которой недвижимость, стоившая ещё недавно 11 млн, выросла в цене до 47 млн. Минздрав купил помещение за эту сумму. Лемешко и её соучастникам уже предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.