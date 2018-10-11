Москва, 11 октября, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Причиной бедственного положения 70 тыс. беженцев в лагере «Эр-Рукбан» являются действия военного контингента США, незаконно обосновавшегося там, заявил 11 октября начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии Владимир Савченко в четверг.

Беженцы из Сирии

Поводом для этого заявления стал видеоролик, опубликованный 9 октября в аккаунте администрации лагеря беженцев «Эр-Рукбан» в микроблоге Twitter. Видео демонстрирует бедственное положение сирийских граждан, находящихся на территории этого лагеря.

Российский Центр подчеркивает, что возле этого лагеря беженцев расположена американская военная база Эт-Танф, вокруг которой США учредили 55-километровую запретную зону, закрыв туда доступ как для сирийских правительственных структур, так и для гуманитарных организаций.

В результате этого стала полностью невозможна доставка гуманитарной помощи сирийским гражданам в лагерь «Эр-Рукбан».

"Таким образом, вся вина за бедственное положение находящихся там более 70 тысяч беженцев полностью лежит на военном командовании армии США», — сказал Владимир Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США находятся на территории Сирии без разрешения правительства этой страны и без мандата ООН. МИД Сирии неоднократно обращался к «международному сообществу» с призывом обратить внимание на фактическую оккупацию части своей территории.