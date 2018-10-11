Вашингтон, 11 октября, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Вашингтон и Анкара достигли договорённости об освобождении находящегося под стражей в Турции американского пастора Эндрю Брансона, передаёт 11 октября NBC News.

Дональд Трамп и Раджеп Эрдоган

По информации источников телеканала, турецкая сторона готова снять некоторые из обвинений, которые были выдвинуты против американского гражданина. Ожидается, что Брансон будет освобождён после судебных слушаний, которые состоятся 12 октября.

Напомним, американский пастор обвиняется властями Турции в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке государственного переворота в стране летом 2016 года.

Вашингтон уже длительное время добивается от Анкары освобождения Брансона. В качестве реакции на его арест в августе Соединённые Штаты ввели санкции в отношении министров юстиции и внутренних дел Турции.